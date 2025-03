Skandinavische Royals bei Ski-WM in Trondheim

von Markus Rosendahl 10.03.2025 | 17:10 |

Die Ski-WM in Norwegen ist in vollem Gange. Kronprinz Haakon und seine Frau Mette-Marit feuern gemeinsam mit der schwedischen Thronfolgerfamilie die Sportler an.