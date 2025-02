Trauer um Michelle Trachtenberg

von Astrid Henryson 27.02.2025 | 17:10 |

Der US-Serien-Star Michelle Trachtenberg ist im Alter von 39 Jahren gestorben. Die unter anderem aus "Gossip Girl" und "Buffy - Im Bann der Dämonen" bekannte Schauspielerin wurde tot in ihrer Wohnung in New York aufgefunden.