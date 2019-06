Nachrichten | hallo deutschland - New Yorker Millionärsfamilie in der Provence

Frederic hat es als Geschäftsmann in New York zum Millionär gebracht. Er heiratet seine Frau Shirin, die deutsche Wurzeln hat. In beiden ruht der Wunsch, mehr Zeit für die Kinder zu haben. Sie finden ein Grundstück mit einem Landhaus in der Provence.