Millionärsmörder gefunden

Am 19.03.17 wird das Milliardärsehepaar Springmann in ihrer Villa in Wuppertal ermordet. Heute früh wurden zwei Tatverdächtige festgenommen. Der 25-jährige Enkel und ein 44-jähriger Bekannter sollen das Ehepaar aus Habgier getötet haben.