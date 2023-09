Das Monster von Bozen

Als dann am 6. August 1992 nachts in Bozen auf offener Straße eine blutüberströmte Leiche gefunden wird, es ist die 19-jährige Marika Zorzi, lässt Alexander Zelger alle Ein- und Ausfahrtsstraßen in Bozen absperren. Gegen 6 Uhr morgens rast ein roter Seat Ibiza aus einer Unterführung. An der Straße steht ein junger Polizist mit kugelsicherer Weste und Maschinenpistole im Anschlag. Er stoppt den Fahrer und bemerkt die geborstene Windschutzscheibe. Im Wagen sitzt ein junger Mann mit Schnauzbart, sein Name: Marco Bergamo, es ist sein 26. Geburtstag. Der Beifahrersitz ist demontiert, Bergamos Arme sind zerkratzt.