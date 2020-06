Aktenzeichen XY… ungelöst Retro: Mord auf der Schachernalmhütte

von Stefan Ummenhofer

In der Nacht zum 22. April 1971 glaubt ein Zeitungsausträger in der leerstehenden Schachernalmhütte in Salzburg Feuer zu sehen und meldet diese bei der Mautstelle. In den Trümmern des Feuers finden die Beamten die sterblichen Überreise eines Mannes.