Nashornbaby im Münsterer Zoo

Nur noch 17.000 Nashörner gibt es in der Natur. Zum Glück wurde ein weiteres Exemplar im Allwetterzoo in Münster geboren. Und was für eins! Das 50 kg schwere Nashornbaby Amiri hat noch kein Horn und ist eben deshalb besonders süß.