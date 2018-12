Neuanfang in Southampton

Noch 6 h Stunden

Es war eine spontane Entscheidung. Michaela und Stephan Keszler besuchen ihre Freunde in Southampton/USA. Zwei Wochen später sind sie Besitzer eines kleinen Häuschens in dem schönen Städtchen der Reichen und Schönen auf Long Island bei New York.