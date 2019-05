Nachrichten | hallo deutschland - Neues zum Armbrust-Fall in Passau

In einer Pension bei Passau findet die Polizei am Samstag drei Leichen. Alle drei kamen durch Pfeile aus einer Armbrust zu Tode. Nun wurden zwei weitere Tote in Wittingen gefunden. Ein Opfer aus Passau, eine 30-Jährige Frau, ist dort seit März gemeldet.