Nicht nur zum Wegwerfen: Altkleider

Der Kauf-Nix-Tag am 25.11. ist ein Gedenktag gegen den Shoppingwahn. Judith Jöckel ist in Sachen Nachhaltigkeit unterwegs und erforscht was mit unseren Altkleidern passiert und was man so alles mit aussortierten Klamotten machen kann.