Nachrichten | hallo deutschland - Hinter den Kulissen des Münsteraner Oktoberfests

Auch wenn das Oktoberfest in München vorbei ist, wird im kleineren Rahmen in ganz Deutschland noch weiter gefeiert. Eine Hochburg ist das westfälische Münster. Dort heißt es gleich an elf Tagen „Die Krüge hoch“. Am Abend arbeiten hier fast 200 Leute.