Unterwegs mit Schauspielerin Petra Kleinert

von Roger Krüger 03.01.2025 | 05:00 |

Petra Kleinert ist bald wieder in der ZDF-Serie „Der Palast“ zu sehen. Wir begleiten sie und ihren Mann in ihrer Wahlheimat Wien und sie erzählt uns von ihrer Jugend in der DDR.