Prinz William besucht Obdachlosen-Zentrum

von Ulrich Langer 22.01.2025 | 17:15 |

In London besuchte der Prince of Wales ein Obdachlosen-Zentrum. Er spielte dort Tischfußball, übte sich in Schattenboxen und sprach mit Jugendlichen über ihre Herausforderungen.