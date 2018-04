Nachrichten | hallo deutschland - Prozess: Mord aus Habgier

Um an ihr Vermögen zu gelangen, beendete ein 42-Jähriger das Leben von Ursula Kassel. Im Mai 2016 wurde die Rentnerin tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Sie wurde mit einem Kissen erstickt. Heute begann der Prozess von dem Landesgericht in Kassel.