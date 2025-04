Motorradunfälle in Sachsen und Thüringen

von Christoph Gocke 28.04.2025 | 17:10 |

Gleich mehrere schwere Motorradunfälle ereigneten sich am Wochenende. In Neustadt am Rennsteig wurden zwei Fahrer schwer verletzt, ein Motorradfahrer in Pulsnitz kam ums Leben.