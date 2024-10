Schwerer Bus-Unfall in Regensburg

von Luca-Katharina Gnibl 08.10.2024 | 17:15 |

Zwei Linienbusse knallen am Montagmorgen in Regensburg ineinander. 50 Menschen werden verletzt, 13 davon schwer. Einer der Fahrer schwebte kurzzeitig in Lebensgefahr.