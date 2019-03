Nachrichten | hallo deutschland - Retro: 10 Jahre Amoklauf von Winnenden

Am 11. März 2009 erschießt der 17-Jährige Tim K. an einer Realschule in Winnenden 15 Menschen. Der Polizei gelingt es nach mehrstündiger Verfolgung den Schützen zu stellen, der sich daraufhin selbst erschießt.