Retro: 90 Jahre Wohnwagen

Der Wohnwagen wird 90 Jahre alt. In den Anfängen eher was für Exoten. Heute ist er ein fester Bestandteil der europäischen Urlaubsträume. Wir schauen zurück zum Ur-Wohnwagen, der in Handarbeit entstand, bis zum heutigen durchoptimierten Wohnwagen.

9 min 9 min 12.07.2021 12.07.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 12.07.2022 Video herunterladen