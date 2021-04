von Bernd Mosebach

Was bisher nur aus Filmen bekannt war, ließ sich am 8. April 2011 auf der A19 bei Kavelstorf beobachten. Ein unvorhersehbarer Sandsturm löst eine Massenkarambolage mit insgesamt 85 Autos und LKW aus, in der 8 Menschen sterben und über 100 verletzt werde...