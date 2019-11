Rettung aus der Luft

Der Luftrettungshubschrauber Christoph 18 ist zwar nur in dem kleinen Ort Ochsenfurt in Franken stationiert. Dennoch ist er einer drei am meisten alarmierten Helikopter in Deutschland. Bis zu zehn Mal pro Tag muss das Team ausrücken.

Beitragslänge: 7 min Datum: 31.10.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 31.10.2020