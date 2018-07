Nachrichten | hallo deutschland - Rettungsdienst in Urlaubsgebiet

Für die Sanitäter der Rettungswache in Prerow ist jetzt Hochsaison. Zur Ferienzeit sind in der Region deutlich mehr Urlauber als Einwohner unterwegs. Nicht selten fährt der Rettungswagen bis zu 1.000 km am Tag. Wir begleiten die Retter einen Tag lang.