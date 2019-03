Nachrichten | hallo deutschland - Von Handküssen und Steckfrisuren

Wer bei den Worten „Wagenrad“ und „Zylinder“ an schmutzige Mechaniker-Hände denkt hat weit gefehlt: die Rede ist vom großen Ballwochenende in Karlsbad. Hier wird in barockem Ambiente die alte Etikette aufleben gelassen – mit allem was dazu gehört.