Machete und Schusswaffe: Massenschlägerei bei Fußballspiel

von Martin Schiffler 13.05.2024 | 17:10 |

Am Sonntagnachmittag kam es am Rande eines Kreisligaspiels in Essen zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Dabei sollen Messer eingesetzt worden und Schüsse gefallen sein.