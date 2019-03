Nachrichten | hallo deutschland - Ein Schlossherr jenseits der Bescheidenheit

Uwe Schulz-Eschbach eifert König Ludwig von Bayern zwar nicht nach, er orientiert sich aber an ihm. So hat der Malermeister, seit dem Erwerb der „Isarhatsche“ in der Lüneburger Heide, darin und darum eine wahrhaftige Traumwelt aufgebaut.