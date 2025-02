Heftige Schneefälle sorgen für Verkehrschaos

von Anja Charlet 14.02.2025 | 17:10 |

In Dresden führt das eisige Winter-Wetter zum Erliegen des Bahnverkehrs auf der "Marienbrücke". Ein Linienbus in Sachsen-Anhalt rutscht wegen der glatten Straße in einen Graben.