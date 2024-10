Sean "Diddy" Combs: Prozessbeginn ist geplant

von Christina Esselborn 10.10.2024 | 17:10 |

Combs sitzt in Untersuchungshaft und strebt anscheinend einen baldigen Prozessstart an. Seine Anwälte fordern in einem Schreiben an den Richter einen Start im Frühjahr 2025.