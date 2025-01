Razzia bei verdächtigem Bombenwerfer in Tegel

von Roman Leskovar 14.01.2025 | 17:10 |

An Silvester wirft ein Mann in Berlin eine Kugelbombe in eine Menschengruppe. Ein 7-Jähriger wird lebensgefährlich verletzt. Polizisten durchsuchen die Wohnung eines 17-Jährigen.