Knöllchen-Krieg wegen Snackautomaten

von Holger Müller 27.02.2025 | 17:10 |

Auf einem Parkplatz in Rheinböllen stehen neuerdings drei Snackautomaten. Wer hier parken will, muss sich an einem der Automaten bedienen. Anderenfalls drohen hohe Summen Strafe für die Fahrer.