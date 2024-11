Niedersachsen durch Sturmtief Telse betroffen

von Guido Jahn 28.11.2024 | 17:10 |

Schwere Sturmböen haben in der vergangenen Nacht für hunderte Feuerwehreinsätze in Norddeutschland gesorgt, vor allem in Niedersachsen. Weitere sind angesagt. Der Wetterdienst warnt.