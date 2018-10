Nachrichten | hallo deutschland - Unterwegs mit dem mobilen Schönheitssalon

Andrej Baranow ist in diesen Tagen einer der gefragtesten Männer in Berlin. Mit 9 Kilo Schminke im Gepäck klopft er an diverse Hotelzimmer, um in kürzester Zeit aus den Berlinale- Stars das zu machen, was uns auf dem roten Teppich so fasziniert.