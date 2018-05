Mit Beginn seines Politik-Studiums 1998 an der Uni Bonn stieg er auch beim WDR ein. Als Autor für die Fernsehsendung "Einslive-TV" und auch für das "Einslive" Radioprogramm machte er Beiträge aus den unterschiedlichsten Bereichen. Für den damals erst 22-Jährigen war dies ein gewaltiger Karrieresprung.





Über ein Casting kam Sven schließlich zum ZDF. Bei "logo!", den Kindernachrichten, war er von 1999 bis 2007 als Reporter, Autor und Redakteur tätig, machte Nachrichtenbeiträge im In- und Ausland. Das Vermitteln von Wissen macht dem 32-Jährigen seit dieser Zeit viel Freude, so dass er ab Oktober 2007 auch "Klar!", das ZDF-Wissenmagazin, präsentierte.

Außerdem ist Sven Voss, der selbst begeistert Basketball spielt, seit 2005 erfolgreich als Sportmoderator für das ZDF im Einsatz. Im Winter findet man ihn zusammen mit Jens Weißflog an den Skisprungschanzen, er moderiert die Länderspiele der Deutschen Frauen-Fußball-Nationalmannschaft und begleitet als Streckenreporter die Tour de France. Die Olympischen Spiele in Turin und Peking gehörten bislang zu den Highlights in seiner Karriere.