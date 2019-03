Nachrichten | hallo deutschland - Überfall auf Geldtransporter am Flughafen Köln/Bonn

Am Flughafen Köln/Bonn fällt am Morgen bei einem Überfall auf einen Geldtransporter ein Schuss. Daraufhin fliehen die maskierten Täter mit einem Wagen, den die Polizei wenig später in Brand gesetzt vorfindet. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur.