Unterwegs mit dem Kreuzfahrtschiff: Teil 2

Ferien auf hoher See: Mehr als 3.500 Urlauber sind mit der „AIDA Perla“ von Mallorca in Richtung Italien unterwegs. Wir haben die Kreuzfahrtreisenden begleitet. Wie geht es den Gästen nach der ersten Nacht auf See und was steht auf dem Programm?