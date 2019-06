Nachrichten | hallo deutschland - Unterwegs mit jungen Bundespolizisten

In den letzten Jahren wurde beschlossen die Anzahl der Polizisten deutlich zu erhöhen. Jetzt war es wieder soweit – ein Ausbildungsjahrgang ist zu Ende und die jungen Beamten treten ihren Dienst an. Wir waren in den ersten Tagen mit der Kamera dabei.