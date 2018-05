Nachrichten | hallo deutschland - Unwetter in Südwestdeutschland

In den letzten Tagen hatten die Feuerwehren in Südwestdeutschland alle Hände voll zu tun. In kurzer Zeit wird ein Ort in der Eifel von Hagelschichten überdeckt und Gewitter sorgen im Landkreis Karlsruhe und im Vogelsbergkreis für heftige …