Der 32-jährige Michael ist ein so genannter „Urban Explorer“. Er besucht weltweit verlassene Orte, in denen die Zeit stehen geblieben scheint, und hält seine Eindrücke in imposanten Bildern fest.

5 min 5 min 22.04.2021 22.04.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 22.04.2022 Video herunterladen