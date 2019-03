Nachrichten | hallo deutschland - Urban Yodeling: Lebenselixier, Gänsehaut, Freiheit

Unser Reporter Andreas Korn bringt in der Hauptstadt alles zum Vibrieren, was vibrieren kann, schneidet ordentlich Grimmassen und schämt sich ein bisschen. Denn beim „Urban Yodeling“ wird mitten in Berlin der Stimme freien Lauf gelassen.