Köln - Urteil im Mordprozess Dara

von Michael Schürger 18.12.2024 | 17:15 |

Am 10. März 2024 wird der 15-jährige Dara in Köln entführt und am Mülheimer Hafen brutal erstochen. Das Motiv: Rache für eine Aussage des Opfers in einem früheren Prozess.