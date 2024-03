Tod im Kinderheim: Vergewaltiger verurteilt

von Petra Neubauer 20.03.2024 | 17:10 |

Der Tod einer Zehnjährigen in einem Kinderheim in Bayern sorgte für große Bestürzung. Ein 26-Jähriger soll das Mädchen zuvor vergewaltigt haben und muss nun für lange Zeit in Haft.