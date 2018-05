Nachrichten | hallo deutschland - Vatertag auf dem Wasser

Polizeioberkommissarin Annika Wegener und Kollege Philip Pfeiffer fahren Streife auf dem Schweriner See. Zum Herrentag wird gern auch an Bord getrunken. Anlass genug Kontrollen durchzuführen, denn an solchen Tagen passieren leider auch viele Unfälle.