Vatertag im Sauerland

Der Vatertag im Sauerland ist mittlerweile eine Art Geheimtipp. Ziel dort: der Ettelsberg, genauer gesagt die Hütte am Gipfel. Wirt Siggi steht dort seit 40 Jahren am Zapfhahn. An diesem Tag geht der Gerstensaft vor allem in Fässern über die Theke.