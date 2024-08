“Beetlejuice 2“ eröffnet 81. Filmfestspiele

von Andreas Postel 29.08.2024 | 17:10 |

Das 81. Filmfest in Venedig startet mit der Weltpremiere: "Beetlejuice 2“ von Tim Burton. Die Fortsetzung seines Kultfilms aus 1988 startet am 5. September in den deutschen Kinos.