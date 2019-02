Nachrichten | hallo deutschland - Verkehrspolizei Frankfurt im Einsatz

Parken auf dem Gehweg in der Stadt – Alltag für Constanze Widmer von der Verkehrspolizei. Doch oft sieht sie auch die Not der Falschparker und lässt Gnade vor Recht ergehen – bei entsprechender Einsicht. Wir begleiten die Polizei in der Mainmetropole.