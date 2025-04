Versicherung verweigert Schadenersatz

von Svetlana Ulman 29.04.2025 | 17:10 |

Als Kerstin Peltsch auf einem dunklen Parkplatz in ihr Auto steigen will, knickt sie um und erleidet mehrere Brüche und Bänderrisse. Für Schadenersatz will die Versicherung jedoch nicht aufkommen.