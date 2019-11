hallo deutschland mondän - Traumziel Hawaii

Hawaii – der Name der Inselkette im Pazifischen Ozean steht für kilometerlange Sandstrände, malerische Sonnenuntergänge und einen besonderen Lifestyle. Hawaii ist das teuerste Ziel weltweit.



Immobilien, die mehrere Millionen kosten, die teuersten Modelabels der Welt, Fünf-Sterne-Luxushotels und vor allem die atemberaubende Natur machen Hawaii zu einem ganz besonderen Ort. Seit 1959 gehört die Inselgruppe als 50. Bundesstaat zu den USA.



Der wohl bekannteste Hawaiianer ist der ehemalige US-Präsident Barack Obama. Aufgewachsen in Honolulu, haben der Einfluss und die Kultur seiner Heimat ihn maßgeblich geprägt. Bis heute kommt er gemeinsam mit seiner Familie regelmäßig zu Besuch. Wo er dann am liebsten hingeht, weiß die Deutsche Heidi Bertucci. In ihrem Job als Immobilienmaklerin handelt sie mit Villen und Ferienwohnungen im mehrstelligen Millionenbereich. Sie lebt seit mehreren Jahren mit ihren zwei Töchtern und ihrem Mann im Zentrum von Honolulu. Sie kennt die besten Nightlife-Tipps und luxuriösesten Shopping-Spots. Mit Mode hat auch der Deutsche Michael Hannig zu tun. Als Fashion- und Lifestyle-Fotograf hat er regelmäßig internationale Models vor der Linse. Manchmal sogar mit besonderem Bezug zu Europa - die Tochter der berühmten Autorin Rosamunde Pilcher gehört mit ihrem Modelabel Imrie zu seinen Kunden. Mit den Füßen im Sand bei Sonnenaufgang heiraten - das ist für viele Verliebte ein Traum. Mit seiner malerischen Natur lockt Hawaii nicht nur Touristen aus aller Welt an, sondern auch Brautpaare. Arabelle Bottorff hat selbst am Strand von Hawaii geheiratet. Als Hochzeitsplanerin organisiert sie heute für andere Brautpaare deren ganz persönliche Traumhochzeiten. Untrennbar mit den Namen Hawaii ist auch der Surfsport verbunden. Bei den Olympischen Sommerspielen 2020 wird Surfen das erste Mal als Olympischer Wettkampf ausgetragen. Doch vor den Küsten der Inselkette leben auch Haie, die für Surfer und Schwimmer gefährlich werden können. Die Amerikanerin Ocean Ramsey kämpft mit ihrer Arbeit gegen das Klischee des "Menschenfressers" und setzt sich für den Schutz der Tiere ein. Die Meeresbiologin schwimmt ohne Sicherung mit den Haien und nimmt Interessierte gern mit, um ihnen diese einzigartigen