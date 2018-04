Nachrichten | hallo deutschland - Kommissar Falter und der Parkplatzmörder

An einem dunklen Parkplatz an einer Raststätte in Böblingen hält Heiko S. an. Kurze Zeit später ist er tot – erschossen. Nicht weit entfernt wird kurz darauf ein weiter Mann ermordet. - Eine Mordserie, die den leitenden Ermittler bis heute nicht loslässt.