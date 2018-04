Nachrichten | hallo deutschland - Kommissar Textor und die Busentführung

Es ist der 11. April 2003 Martin Textor, leitender Polizeidirektor, erhält eine schockierende Meldung: Ein Mann hält 12 Menschen in einem Bus mitten in Berlin als Geiseln. Kommissar Textor berichtet von den Ermittlungen in einem seiner spektakulärsten …