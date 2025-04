Surferin stirbt nach Unfall an Münchner Eisbachwelle

von Petra Neubauer / Jannika Lechner 25.04.2025 | 17:10 |

Eine Surferin kam in Folge eines Unfalls an der Eisbachwelle in München ums Leben. Demnach hat sich die Sicherheitsleine am Grund des Eisbachs verhakt, zur Ursache wir nun ermittelt.