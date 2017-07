Nachrichten | hallo deutschland - Vor 10 Jahren: G8-Gipfel Heiligendamm

Heiligendamm im März 2007: Die Regierungschefs der acht größten Industrienationen der Welt „tagen“ in der weißen Stadt am Meer. Für 3 Tage liegt das sonst so ruhige Ostseestädchen in den Händen des Bundeskriminalamtes, des Zolls und der Polizei. Anwohner …