Vulkanausbruch in Costa Rica: 50 Kilometer von Hauptstadt

Es war eine gewaltige Eruption. Am Ostermontag ist der Vulkan Poás in Costa Rica ausgebrochen.

Aschewolke zieht Richtung Hauptstadt San Jose

Die gewaltige Aschewolke zieht seither teilweise in Richtung der rund 50 Kilometer entfernten Hauptstadt San Jose

Der Poás, im Nationalpark gleichen Namens gelegen, ist einer der beliebtesten Vulkane in dem zentralamerikanischen Land. Er besitzt zwei Kraterseen in der Nähe des Gipfels. Die Kraterlagune, die in Blau- und Grüntönen schimmert, gehört zu den Attraktionen des Landes.